В контрольном матче подопечные Александра Бабича уверенно переиграли представителя Второй лиги — одесскую Жемчужину.
chernomorets.odessa.ua
25 января 2017, 21:57
Стоит отметить, что в отчетном спарринге соперники провели на поле 4 тайма по 30 минут.
Черноморец — Жемчужина 3:1
Голы: Ковалец, 17, Мусолитин, 95, игрок на просмотре, 106 — Горбовский, 26
Черноморец (1-2 таймы): Безрук (Каневцев, 31) — Азацкий, Мартыненко, Каплиенко, Люлька, Смирнов, Андриевский, Татарков, Кабаев, Ковалец, Коркишко
Черноморец (3-4 таймы): Кожухарь (игрок на просмотре, 91) — Петько, игрок на просмотре, Норенков, Данченко, Серденюк (игрок на просмотре, 91), Мурашов, Попов (Хамелюк, 91), Третьяков, Мусолитин (Плохотнюк, 105), Хобленко
Как сообщает официальный сайт Моряков, одесский этап подготовки Черноморца к весенней части сезона завершен.
А 27 января команда Александра Бабича отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.