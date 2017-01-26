Украина

Полузащитник кропивницкой Зирки — испанский легионер Айтор Фернандес Лопес отныне не является футболистом дебютанта украинской Премьер-лиги.

Как информирует официальный сайт Зирки, руководство кропивницкой команды, как впрочем и сам футболист, приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию.

Айтор Лопес Фернандес пополнил ряды новичка УПЛ в сентябре прошлого года.

В официальных матчах футболист дебютировал 17 сентября 2016 года в игре против днепровского Днепра.

В целом, испанский легионер Зирки успел провести уже за свою бывшую команду девять встреч, в которых не сумел отметиться результативными действиями.