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Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко оценил соперников по квалификации на Евро-2019.

Сегодня сборная Украины U-21 узнала своих соперников по квалификации к чемпионату Европы 2019 года, который пройдет в Армении. Ими стали сборные Англии, Нидерландов, Шотландии, Андорры и Латвии.

"Скажем так, группа ровная. Со всеми соперниками будем играть. Стремились договориться о спаренных выездах с британскими командами — Англией и Шотландией, но это нам, к сожалению, не удалось. Мы начинаем с двух выездов, и поэтому есть определенные вопросы, связанные с логистикой. А в остальном, календарь вполне нормальный", — цитирует Головко официальный сайт ФФУ.

"Что касается команд, с которыми мы будем встречаться, то Англия будет принимать участие в чемпионате Европы, поэтому, наверное, у нас будет другая команда. С шотландцами мы недавно играли. Говорить о Латвии и Андорру пока не буду – у меня будет время посмотреть их. Голландцы во всех возрастных группах имеют сильные команды, и наши соперники – не исключение. Игрой с ними мы завершаем групповой этап".

"На мой взгляд, абсолютно нормальная группа, со всеми командами можно играть. Календарь мог в какой-то мере быть лучшим, ведь мы хотели договориться о спаренных матчах на выезде. Также речь шла о том, чтобы первую игру мы сыграли дома, а затем – на выезде, но в таком случае нам бы пришлось пойти на определенный компромисс, связанный с игрой с Андоррой. Поэтому мы приняли решение сделать два выезда для того, чтобы в сентябре следующего года сыграть две игры дома, перед поединком с голландцами, который пройдет в Нидерландах".