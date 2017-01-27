Украина

Полузащитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, где в его услугах заинтересован Стандард.

На данный момент Лучкевич находится на тренировочном сборе Днепра в Турции. Однако Sport Arena уверяет, что владелец клуба Игорь Коломойский согласился продать Валерия в Стандард.

Впрочем, решение пока не окончательное – в клубе не до конца решен вопрос с контрактами нескольких футболистов, в том числе – и Лучкевича.

Сам Лучкевич недавно признался, что его все устраивает в Днепре, даже несмотря на наличие проблем в клубе.

Валерий мог перебраться в чемпионат Бельгии еще летом, однако тогда сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Лучкевич сыграл в 9 матчах Премьер-лиги, отметившись 2 голами и ассистом.