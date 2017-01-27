Украина

Полузащитник Днепра Сергей Кравченко рассказал о том, как проходят сборы его команды, а также прокомментировал результаты контрольных матчей.

"Проходят двухразовые занятия, поэтому нагрузка серьезная. Играем с неплохими соперниками. И поля, и гостиница в хорошем состоянии, поэтому нам грех жаловаться", — начал хавбек.

"Нашим молодым ребятам очень повезло с наставниками, потому что сейчас интересный тренировочный процесс, правильные упражнения и требования".

"Первый матч (победа над Шамкиром со счетом 2:0, — прим.)? У нас было полное преимущество, поэтому мы победили закономерно. Могли даже более крупно выиграть".

"Поражения от Динамо Загреб (1:3) и Хайдука (0:2)? Играли с очень хорошими соперниками на фоне больших нагрузок. Проводим по тайму, поэтому молодые ребята выдерживают. Сыграть с командами из ЛЧ и ЛЕ – это очень полезный опыт не только для них, а и для старших.

"Несмотря на поражения, считаю, что в обоих матчах играли неплохо, но нам есть на чем работать", — резюмировал Кравченко.