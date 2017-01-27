Украина

Главный тренер Карпат Олег Дулуб заявил, что клуб активно работает на трансферном рынке.

Напомним, ранее Карпаты расстались с тремя важными футболистами команды. Речь о нападающем Густаво Бланко-Лещуке и защитниках Василие Кравце и Владимире Костевиче.

"Карпаты очень активно работают на трансферном рынке, поэтому я думаю, что все будет хорошо", — сказал Дулуб в комментарии телеканалу Футбол 1.

"Каждый человек — это личность, поэтому я думаю, что точно такого же Бланко-Лещука мы не найдем. Бланко-Лещук — он такой один, Костевич — один, Кравец — один".

"Однако думаю, что мы найдем что-то сопоставимое ушедшим игрокам. Надеюсь даже, что найдем еще лучше".