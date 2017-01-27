Украина

Несмотря на финансовые трудности, руководство стрыйской Скалы пока не будет снимать команду с участия в текущем розыгрыше Первой лиги.

Сообщается, что на контрактах в первой команде стрыйского клуба остались всего 6 футболистов, а трудовые соглашения с остальными игроками и главным тренером коллектива Василием Малыком были разорваны из-за тяжелого финансового положения.

Отмечается, что доигрывать нынешний чемпионат Скала будет с привлечением футболистов из клубной команды U-19.

В то же время на своем официальном сайте стрыйский клуб разместил банковские реквизиты, куда все желающие могут перечислять средства для поддержки Скалы.

За финансовой помощью руководство перволигового коллектива также будет обращаться к местным властям.

В частности, Скала будет просить руководство Стрыя взять на собственный баланс местный стадион Сокол, на содержание которого в 2016 году Скала потратила 800 тыс. грн.

Напомним, что после 20 сыгранных туров текущего розыгрыша Первой лиги Скала с 17 очками в активе расположилась на предпоследней 17-й строчке турнирной таблицы.