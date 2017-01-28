Центрбек аргентинского клуба Темперлей Кристиан Пас в ближайшее время перейдет в Карпаты.
Кристиан Пас, twitter.com/IDGTEMPERLEY
28 января 2017, 13:08
Как сообщает твиттер Identidad Gasolera, Карпаты договорились с Темперлей об аренде Паса до конца текущего сезона.
Ожидается, что уже сегодня защитник прилетит в Украину, пройдет медицинское обследование и подпишет со Львами контракт.
Будет ли в соглашении прописан пункт о возможности выкупа, пока не известно.
21-летний Пас является воспитанником Темперлея, однако в высшем дивизионе пока не провел за свою команду ни одного матча.