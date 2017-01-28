Украина

Центрбек аргентинского клуба Темперлей Кристиан Пас в ближайшее время перейдет в Карпаты.

Как сообщает твиттер Identidad Gasolera, Карпаты договорились с Темперлей об аренде Паса до конца текущего сезона.

Ожидается, что уже сегодня защитник прилетит в Украину, пройдет медицинское обследование и подпишет со Львами контракт.

Будет ли в соглашении прописан пункт о возможности выкупа, пока не известно.

21-летний Пас является воспитанником Темперлея, однако в высшем дивизионе пока не провел за свою команду ни одного матча.