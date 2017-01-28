Полузащитник Леандро Да Силва усилил каменскую Сталь.
fcstal.com
28 января 2017, 12:48
Как сообщает официальный сайт Сталеваров, сегодня Да Силва поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2018 года.
Интересно, что в период с 2011 по 2013 года 31-летний бразилец выступал за киевский Арсенал, главным тренером которого тогда был нынешний наставник Стали Леонид Кучук.
Да Силва стал вторым новичком команды в это трансферное окно. Ранее команда усилилась центральным защитником Артемом Шабановым.
Ранее Да Силва выступал за российские Волгу, Кубань, Спартан Нальчик, Луч-Энергию, польскую Погонь и бразильскую Новембу.