Украина

Полузащитник Леандро Да Силва усилил каменскую Сталь.

Как сообщает официальный сайт Сталеваров, сегодня Да Силва поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2018 года.

Интересно, что в период с 2011 по 2013 года 31-летний бразилец выступал за киевский Арсенал, главным тренером которого тогда был нынешний наставник Стали Леонид Кучук.

Да Силва стал вторым новичком команды в это трансферное окно. Ранее команда усилилась центральным защитником Артемом Шабановым.

Ранее Да Силва выступал за российские Волгу, Кубань, Спартан Нальчик, Луч-Энергию, польскую Погонь и бразильскую Новембу.