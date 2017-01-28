Украина

Луцевич не подошел Александрии

Защитник Терентий Луцевич, который занимался с Александрией на первом сборе, на второй уже не поедет.

терентий луцевич, Football.By

Белорусский центральный защитник камерунского происхождения Терентий Луцевич не подошел Александрии, информирует канал Футбол 1. Интересно, что альтернативной позицией футболиста на сайте Transfermarkt указана зона центрального форварда. Луцевич две недели работал под управлением Шарана в Турции, сыграв в нескольких контрольных поединках. Предыдущим клубом игрока был Торпедо-БелАЗ. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси 25-летний футболист провел 29 матчей и забил 8 голов.