Украина

Нападающий Шахтера Филипп Будковский, которого не взяли на второй сбор команды в Португалию, может вернуться в Россию.

Тренерский штаб донецкой команды во главе с Паулу Фонсекой рассчитывает ближайшие полгода на трио форвардов Бланко-Лещук-Феррейра-Борячук, и Будковскому не нашлось места на втором тренировочном сборе Горняков в Португалии.

Позже агент игрока Вадим Шаблий заявил, что Шахтер продлил контракт с Филиппом на 3,5 года, хотя официальный ресурс донецкого клуба молчит.

Теперь представитель футболиста заявил о том, что Будковский может вернуться в Анжи, где выступал первую часть сезона.

"Мы разговариваем с руководством Анжи по аренде Будковского. Думаю, через пару дней наступит понимание, где Филипп продолжит карьеру. Он продлил контракт с Шахтером на три с половиной года, но в Донецке не хотят продавать игрока", — цитирует агента Sport Arena со ссылкой на Спорт-Экспресс.

В первой части сезона за клуб из Махачкалы Будковский забил 5 голов в 19-ти матчах.