Украина

Защитник донецкого Шахтера Василий Кобин поделился своими эмоциями после контрольного матча против шведского Норчепинга (6:1).

"Счет матча уже говорит сам за себя. Мы надежно оборонялись, отлично атаковали и добились очень хорошего результата", — заявил 31-летний фулбек Горняков в интервью официальному клубному сайту.

"Соперник был вполне неплохой, ведь команда заняла третье место в чемпионате Швеции. Так что такая крупная победа – целиком наша заслуга, а не слабость оппонента. Мы сделали правильные выводы из вчерашней игры. И сегодня ничего не позволили создать Норчепингу, в то же время воспользовавшись их ошибками".

"Любая победа придает уверенности, а потому будем с еще большим желанием работать. Впереди много дней сборов, тренировки, несколько спаррингов. Важно набрать хорошую форму к началу сезона и быть полностью готовыми к первым официальным матчам".

Стоит отметить, что свой следующий спарринг подопечные Паулу Фонсеки проведут 31 января в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup с чешским Яблонцем.

Начало игры в 18:00 по Киеву.