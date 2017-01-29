Украина

Нападающий Боян Дубайич отправится и на второй турецкий сбор команды Владимира Шарана.

Напомним, что 26-летний сербский форвард принял участие в контрольном матче александрийцев против молдавской Зари, в котором сумел отметиться забитым мячом.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран отметил, что Дубайич продолжит проходить просмотр.

"Дубайич сыграл один матч, неплохо себя проявил, поэтому было решено дать ему шанс на втором учебно-тренировочном сборе", — заявил наставник александрийцев в интервью официальному клубному сайту.

Кроме этого, Шаран подтвердил расставание с 25-летним белорусским центрбеком камерунского происхождения Терентией Луцевичем.

"На данный момент Терентий покинет команду, но мы не сказали ему: "Прощай!". Мы сказали ему "До свидания!". Сначала думали, что этот футболист нам поможет, но за две недели тренерский штаб сделал определенные выводы. Это игрок высокого уровня, но ему следует добавить в физических и силовых параметрах. Я это ему сказал. Если он будет работать в правильном русле, то летом есть все предпосылки снова увидеть его в Александрии", — резюмировал украинский специалист.