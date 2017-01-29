Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко прокомментировал трансфер полузащитника Валерия Лучкевича.

Напомним, что талантливый крайний полузащитник Днепра Лучкевич переходит в бельгийский Стандард.

"Для нас это хороший знак, есть спрос на игроков. Лучкевич мечтал играть за границей, в нормальном чемпионате", — заявил Михайленко в эфире телеканала Футбол 1.

"Надеемся, что у него все получится. Для молодых ребят это сингал. Если игрок прогрессирует, то клуб готов его отпустить. Думаю, что на этом трансфере реально заработать".

"Сложно говорить о цене, думаю, та сумма, которая сейчас фигурирует, вполне нормальная для игрока уровня Лучкевича", — отметил специалист.