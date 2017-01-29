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Полузащитник Шахтера Фред прокомментировал победу своей команды в матче с Норчепингом (6:1) и поделился ожиданиями от противостояния с Сельтой в ЛЕ.

"Спарринги для нас очень важны, потому что мы отрабатываем все, над чем трудились до этого дня на тренировках. Матч с Норчепингом был непростым в первом тайме, но во второй половине нам удалось полностью раскрыть свой потенциал и забить много голов. Мы сейчас работаем в полную силу, чтобы подойти к поединкам Лиги Европы максимально подготовленными", — начал бразилец.

"Предельная мотивация в контрольном матче? Конечно, так и было. Думаю, что Шахтер должен всегда побеждать, независимо от соперника и статуса встречи. Товарищеский матч или официальный, мы стараемся выкладываться по максимуму и добиваться результата. Очень рады, что удалось взять верх с таким крупным счетом. Однако это сейчас не самое важное. Главное – отработать все игровые моменты, чтобы быть готовыми ко второй части сезона".

"Думаю, еще рано говорить, что мы полностью готовы. Впереди много работы, и у нас будет несколько контрольных матчей, чтобы усовершенствовать свою игру и физические кондиции. Условия на сборах созданы отличные, и все зависит только от нас, от нашей самоотдачи на тренировках".

"Наблюдаем ли за Сельтой? Конечно, мы смотрим матчи с участием Сельты. Знаем, что это очень хорошая и сильная команда. Поединки будут для нас непростыми. Но, как я и говорил, мы работаем над собой. Все тренировки и спарринги делают нас лучше. Мы хотим подойти к Лиге Европы в отличной форме", — подытожил Фред.