Украина

Голкипер Карпат Роман Мысак подвел итоги первой части подготовки своей команды ко второй половине сезона, а также поделился мнением о новичке львовян — вратаре Евгение Боровике.

"Сборы — неотъемлемая часть нашей работы. Каждый сезон зимой мы закладываем фундамент на весь год. На этот раз задача была привычной — поработать и набрать лучшие кондиции. Первый этап выдался хорошим, очень скоро отправляемся в Турцию снова. На первый взгляд три дня выходных — немного, но этого достаточно, чтобы отдохнуть, почувствовать домашнюю атмосферу и набраться сил", — начал Мысак.

"Спарринги Карпат на первом сборе? Выделю первый матч с Насафом. Наверное, это был самый тяжелый поединок из-за того, что мы не находились в нужных кондициях, ведь только начинали подготовку. Тем более, раз перенесли хорошие нагрузки. Со временем мышцы адаптировались, улучшилось взаимопонимание".

"Приход Боровика? Евгений — хороший человек. Все вратари работают в позитивной атмосфере. Боровик вполне может подсказать, никаких проблем не возникает. У нас веселая обстановка, шутим, все в порядке".

"Конкуренция на вратарской позиции? Конкуренция для каждого голкипера — это шаг вперед и безусловный прогресс. В таких условиях осознаешь, что должен еще больше выкладываться. Фактически уменьшился процент вероятности выхода на поле. В старте будет выходить только один вратарь, а в обойме нас четверо, к тому же ребята из молодежной команды. Поэтому каждый из нас подходит к тренировке с одной целью — доказывать свою состоятельность играть с первых минут", — резюмировал он.