Украина

В последнем контрольном поединке на сборах в Турции Днепр снова проиграл.

Днепру противостояла четвертая командой Македонии как по итогам прошлого чемпионата страны, так и по ходу нынешнего. Причем состоялся поединок всего лишь за несколько часов до отправления делегации домой в Днепр.

Днепр — Работнички 2:3

Голы: Баланюк, 29, 39 — Ивановски, 42, Сильяновски, 56, Сахити, 72.

Днепр: Лунин — Адамюк, Лопыренок, Чеберячко, Полевой (Влад, 46) — Чеберко, Ротань (Вакулко, 64), Кочергин, Довбик (Когут, 79), Лунев (Гоменко, 69), — Баланюк (Кожушко, 69).

Работнички (стартовый состав): Божиновски, Раса, Йилмаз, Трайчевски, Митрев, Найденов, Сильяновски, Маркоски, Эррера, Дюрански, Ивановски.

На замену выходили: Лунин, Сагити.







Предупрежден: Лунев (45+1).