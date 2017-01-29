Подопечные Юрия Вернидуба проиграли болгарскому Лудогорца в рамках товарищеского матча (0:2).
zarya-lugansk.com
29 января 2017, 19:28
Заря — Лудогорец 0:2
Голы: Дяков, 31, Кишада, 78
Заря (1-й тайм): Чуваев, Сухоцкий, Чечер, Гордиенко, Опанасенко, Любенович, Чайковский, Петряк, Паулиньо, Харатин, Кадимян.
Заря (2-й тайм): Шевченко, Соболь, Чечер, Шершень, Ярмаш, Гречишкин, Липартия, Бабенко, Безбородько, Бонавентуре, Кулач.
Лудогорец (1-й тайм): Стоянов, Минев, Пластун, Терзиев, Василев, Дяков, Анисе, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Кафу.
Лудогорец (2-й тайм): Ренан, Натанел, Паломино, Моци, Сисиньо, Кампаняро, Саша, Мисиджан, Кишада, Паоло, Кешеру.