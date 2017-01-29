Заря — Лудогорец 0:2 
Голы: Дяков, 31, Кишада, 78

Заря (1-й тайм): Чуваев, Сухоцкий, Чечер, Гордиенко, Опанасенко, Любенович, Чайковский, Петряк, Паулиньо, Харатин, Кадимян.

Заря (2-й тайм): Шевченко, Соболь, Чечер, Шершень, Ярмаш, Гречишкин, Липартия, Бабенко, Безбородько, Бонавентуре, Кулач.

Лудогорец (1-й тайм): Стоянов, Минев, Пластун, Терзиев, Василев, Дяков, Анисе, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Кафу.

Лудогорец (2-й тайм): Ренан, Натанел, Паломино, Моци, Сисиньо, Кампаняро, Саша, Мисиджан, Кишада, Паоло, Кешеру.