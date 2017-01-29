Украина

Нападающий донецкого Шахтера Андрей Борячук поделился своими впечатлениями от подготовки к весенней части текущего сезона.

Напомним, что сейчас подопечные Паулу Фонсеки проводят свой второй зимний сбор, который проходит в португальском Лагуше.

"Первый сбор был больше беговым, а сейчас уже занимаемся тактикой, работаем с мячами", — заявил 20-летний форвард Горняков в интервью официальному клубному сайту.

"Все набирают форму, а потому два поединка подряд даже на фоне тренировок провели без проблем. Тем более была постоянная ротация, все провели на поле по тайму. Обе встречи вышли зрелищными и интересными".

"Если в первой не удалось победить, то во второй уже все получалось. Рады, что начался игровой период сборов, матчей всегда ждем с нетерпением. От нападающих Паулу Фонсека требует действовать быстрее, не передерживать мяч, хорошо открываться и, конечно же, забивать много голов".

Стоит отметить, что свой следующий контрольный матч Шахтер сыграет 31 января против чешского Яблонца.