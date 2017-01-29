Украина

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко и защитник команды Богдан Бутко продолжают восстанавливаться после повреждений.

Напомним, что Бутко в середине января сломал скуловую кость. Характер повреждения Коваленко неизвестен, однако ранее тренер Шахтера Игорь Дуляй сообщал о том, что Виктора беспокоит боль в ноге.

Последние дни оба футболиста тренировались по индивидуальной программе.

Как сообщает официальный сайт Горняков, сегодня Бутко и Коваленко приступили к пробежкам.

При этом точные сроки их восстановления не сообщаются.

Напомним, что 31 января Шахтер матчем против Яблонца стартует в товарищеском турнире Atlantic Cup.