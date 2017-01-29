Украина

Защитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута тренируется по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что 26-летний защитник выступает за полтавчан с 2010 года, а в текущем месяце продлил сотрудничество с клубом еще на один год.

Как сообщает официальный сайт Ворсклы, во время сегодняшней тренировки команды Василия Сачко Пердута почувствовал дискомфорт в колене.

В связи с этим, до конца тренировочной сессии Игорь работал по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Пердута отыграл за Ворсклу во всех турнирах 21 матч (19 — в основе).