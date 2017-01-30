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Полузащитник Динамо Владимир Шепелев поделился впечатлениями от сбора с первой командой клуба.

"Впечатления хорошие. Я счастлив, что поехал с первой командой на сборы. Здесь уровень намного сложнее, нужно все делать быстрее, даже думать быстрее. Считаю, что сбор в целом можно оценить положительно. Первые два матча мы сыграли хорошо, третий немного не сложился. Мы играли на фоне усталости, были тяжелые тренировки, поэтому где-то не хватило сил показать свою лучшую игру", — цитирует Шепелева официальный сайт киевлян.

"В первой команде работать тяжелее, нагрузки больше. Здесь много топ-игроков – Ярмоленко, Вида, Хачериди, у которых можно многому научиться. Главное – слушать тренера, всегда анализировать тренировки и матчи и делать выводы".

"Сначала было сложно скорее в плане психологии себя настроить – воспринять то, что я уже тренируюсь в первой команде. Наверное, сперва немного в это не поверил. А сейчас я уже более-менее освоился, как и все остальные молодые ребята. По тренировкам видно, что нас старшие ребята все чаще хвалят и меньше критикуют. Все уже освоились и готовы демонстрировать свой лучший уровень".

"Где комфортнее себя чувствую на поле? Мне легче играть выше в средней линии, потому что я всегда там играл. Но когда в дубле опорный полузащитник Максим Казаков получил травму, меня поставили чуть ниже, потому что тренеры считали, что я могу там себя проявить лучше. Я стараюсь играть как можно лучше, но все-таки увереннее чувствую себя ближе к атаке. На этом сборе первых две игры я играл на позиции атакующего полузащитника, а затем две на позиции опорного".

"У меня есть цель закрепиться в первой команде. Кроме того, я играю за дубль, где нам нужно сохранить за собой первое место до конца сезона, завершить сезон с золотыми медалями".