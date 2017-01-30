Украина

Во втором контрольном матче против действующих чемпионов Европы подопечные Александра Косенко потерпели обидное поражение.

В отчетной встрече наставники обеих сборных провели ряд замен в составах. Так, место в воротах сине-желтых, заменив героя первой встречи — Евгения Иваняка, занял Кирилл Ципун, а у испанцев игру с первых минут начал вратарь Карлос Баррон.



Начало матча было за гостями — Адольфо потерял хорошую возможность, перебрасывая мяч через Ципуна. Впоследствии уже Пола сильным ударом сотряс перекладину.



Выстояв под натиском пиренейцев, украинцы открыли счет: Сергей Журба перехватил передачу соперника и точным ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот.



Пропустив гол, испанцы предложили быструю и жесткую игру. Хозяева вызов приняли, поэтому не удивительно, что на паркете шла настоящая мужская борьба, в которой никто не хотел уступать. Жесткие стыки и нарушение правил стали привычным явлением, но первыми лимит на фолы "перебрали" гости, и Бондарь со штрафного мог увеличить преимущество сине-желтых, но удачно сыграл голкипер испанцев.



Второй тайм начался по сценарию первой половины встречи. Испанцы снова очень активно начали игру, нанеся несколько опасных дальних ударов. Однажды выручил Ципун, отбив выстрел Рафы Усина под перекладину, в нескольких других — мяч шел мимо ворот.



Постепенно напряжение у ворот украинцев становилось все выше. Разуванов по-хоккейному бросился под мяч, не попал в ворота Рикардо, упустил момент Алекс, после удара Поли спас Ципун. А чуть позже, когда после ошибки игроков сине-желтых Ортис вытянул на себя вратаря хозяев и отдал передачу на Адольфо, хозяев после удара последнего спасла штанга.



Атаковали испанцы, а забили Украинцы. Сначала кипер гостей отбил мяч после удара Шотурмы, а после розыгрыша углового — справился с ударом Николая Грицыны. На добивании первым был Игорь Корсун, который и отправил мяч в сетку.



Наставник сборной Испании на второй пропущенный мяч отреагировал сразу, выпустив пятого полевого игрока. Гости устроили настоящий штурм ворот Ципуна, что на 37-й минуте закончился голом Рафы Усина, который замкнул передачу Хоселито. Еще через две минуты все тот же Усин установил равновесие в счете.



Сбить наступательный запал гостей не помог и тайм-аут, который взял главный тренер сине-желтых Александр Косенко. Айкардо сильным ударом вывел гостей вперед, а почти с самой финальной сиреной он же установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу гостей.

Украина – Испания 2:4

Голы: Журба, 9, Корсун, 34 – Рафа Усин, 37, 39, Айкардо 40, 40



Украина: Ципун – Белоцерковец, Журба, Бондарь, Дзюба – Корсун, Михаил Грицына, Николай Грицына, Шотурма, Разуванов – Педяш, Сорокин, Волянюк



Испания: Баррон (Хуанхо, 21) – Рафа Усин, Ортис, Толра, Адольфо – Алекс, Бебе, Хоселито Фернандес, Пола – Айкардо, Хоселито Масиас, Давид Гарсия



Предупреждения: Дзюба, Сорокин – Давид Гарсия, Алекс