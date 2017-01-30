Украина

Нападающий Ворсклы Дмитрий Хлебас рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

После первой части сезона полтавчане идут в шестерке, имея равное количество очков с седьмым Черноморцем.

Из-за сложного финансового положения в клубе, часть футболистов покинула Полтаву.

"Реально сохранить место в первой шестерке? Я думаю да, а почему нет? Важны не фамилии, а то, как мы будем работать", — начал форвард Ворсклы, арендованный у Динамо.

"Если у нас в команде даже не будет звезд, есть масса примеров, когда такие команды добивались успехов", — сказал Хлебас в интервью каналу Футбол 1.