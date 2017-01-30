Украина

Агентство Евро-Рейтинг продолжает неутешительный анализ работы арбитров Премьер-лиги...

В Премьер-лиге в качестве главных арбитров на поле выходило 18 судей. В среднем, каждый из них провел по 6 матчей, и, минимум в одном допустил ошибку, имеющую влияние на итоговый результат поединка. Евро-Рейтинг определил 24 встречи, в которых рефери были не на высоте. Впрочем, обо всем по порядку.

Больше всех игр в первенстве отсудил Вакс – 9. Меньше всего на поле появлялись Головков и Пасхал – по 4 встречи. Количество проведенных встреч – это непрямое свидетельство успешности работы арбитров. Как правило, Комитет арбитров назначает на игру тех судей, к которым у них немного претензий и работе которых он доверяет. Своеобразный "рейтинг доверия" от Комитета арбитров представлен ниже.

Евро-Рейтинг не ставит под сомнение выбор Комитета арбитров – там собраны исключительные специалисты, обладающие уникальным опытом и знаниями в сфере судейства. Не раз своими решениями, действиями или бездействием они подтверждали точность предыдущего предложения.

По крайней мере, на явные оплошности Комитет реагирует: косвенно на это указывает малое количество игр у Пасхала (после ошибки в матче Черноморец-Динамо), Абдулы (игра Шахтер-Динамо), Иванова (Волынь-Днепр). В то же время, Дердо или Бондарь, количество ошибок которых никак не меньше, чем у перечисленных выше рефери, продолжают достаточно активно привлекаться к обслуживанию матчей.

Комментировать существующие назначения нецелесообразно: во-первых, они состоялись, во-вторых, выбор все равно происходил за закрытыми дверями. Как известно, Комитет – весьма закрытая структура, которая старается не распространятся о своих действиях, не обсуждает принятых решений и избегает ответов на вопросы. Поэтому, предлагаем к рассмотрению другой показатель – удельный вес проблемных игр у каждого арбитра (коэффициент неэффективности).

Данный показатель весьма прост с точки зрения расчета и на длительном интервале достаточно точно отражает успешность судейской работы. Количество поединков, в которых решение рефери оказало существенное влияние на исход встречи, соотносится с общим числом проведенных матчей. Если оценивать судейские назначения, руководствуясь информацией о наличии/отсутствии грубых ошибок со стороны арбитров, выбор судей выглядит вполне оправданным. У Бойко, Жабченко и Грисьо, которые отработали в 7 поединках, коэффициент неэффективности очень хороший – 14,3%, у Труханова вообще равен 0% при таком же количестве игр. Да и Вакс, чей показатель равен 22,2%, резко ухудшил свой показатель в последних двух турах, работая ранее без нареканий.

Однако, подчеркнем, что данный коэффициент показателен лишь на больших количествах игр. Если судья ошибается в первом-втором матче, затем его в воспитательных целях отстраняют от судейства, он заведомо проигрывает по данному показателю тем рефери, которые ошибаться начали значительно позже. Вероятно, его есть смысл использовать при определении перечня судей на следующий турнир либо, на весеннюю часть чемпионата.

У рейтинга неэффективности есть еще один недостаток: он не учитывает манеру судейства. Очень многие отечественные рефери привыкли быть в центре внимания: регулярное пресечение нарушений, предъявление желтых и красных карточек даже в случаях, когда можно ограничиться устным предупреждением, непоследовательность с фиксированием офсайдов выводят таких судей на первый план в любой игре. При этом, решения очень часто принимаются без должных на то оснований, а единая линия поведения на протяжении всего матча не выдерживается.

Европейская, особенно британская, манера судейства, имеет существенные отличия. Она построена на предоставлении командам возможности играть, вмешательство арбитров в ход поединка является минимальным. Как правило, судья в начале встречи старается взять контроль над игрой путем четкой фиксации ключевых нарушений и устных предупреждений. Подобную манеру он старается проводить весь матч, прибегая к более строгим наказаниям не часто. Сразу оговоримся, что такое судейство под силу далеко не всем рефери, однако в своей массе оно является типичным для Европы (за исключением, возможно, ее южной части). Как следствие, влияние арбитра на ход игры минимизируется, а его фигура на поле становится не очень заметной. Пожалуй, профессионализм футбольного судьи именно в этом и заключается: редко выходить на футбольную сцену, но сохранять контроль над игрой в течении всего поединка.

Для того, чтобы учитывать степень влияния отечественных арбитров на исход матчей в чемпионате Украины и был разработан Рейтинг влияния арбитров. О его особенностях и принципах расчета речь шла в предыдущем материале. Сейчас просто напомним, что это динамичная оценка, позволяющая отслеживать изменения судейских действия по итогам каждого тура. Более того, она позволяет сопоставить результаты рефери на любых временных интервалах.

Как видим, средний рейтинг большинства рефери превышает 3 балла. Это значит, что они либо допускали ошибки в ходе встречи, либо их судейство было излишне строгим, выделяясь из общей канвы даже по украинским меркам. Заметим, что подобная манера характерна для Арановского, Бойко, Жабченко, которые активно представляют Украину и в Европе. Да, по игре они допускают не так много явных ошибок (у каждого из них только по одному такому матчу в активе), однако стиль ведения поединка вызывает существенные нарекания. Дотошная фиксация всех без исключения нарушений и вынесение наказаний делает таких рефери защищенным от претензий "по букве закона". Однако, это же никогда не позволит им подняться до уровня арбитров, способных судить "по духу и по букве закона". Наверное, в этом и заключается одна из основных причин, почему наши судьи никогда не привлекаются к поединкам, выше группового турнира Лиги Европы или квалификации к Лиге Чемпионов.

Что касается арбитража в осенней части первенства, то за семь матчей второго круга 14 из восемнадцати судей умудрились ухудшить свои оценки. Некоторые – весьма серьезно. Неизменным остался средний балл Игоря Пасхала, т.к. он просто не привлекался к судейству в это время. Улучшили результаты Иванов, Абдула и Арановский. Хотя, двум последним это не особенно помогло – их рейтинг слишком отличается от нормальных показателей.

К рефери, которые оказались в верхней части рейтингов по всем оценкам, стоит отнести: Труханова, Можаровского и Монзуль. Каждый из них провел по 6-7 поединков, допустил по одной результативной ошибке (интересная ситуация с Трухановым – он допустил промах в игре Шахтер-Черноморец, который, впрочем, не имел влияние на конечный результат) и входят в число лучших в рейтинге влияния арбитров. Им всем свойственна неброская манера поведения на футбольном поле, сдержанное использование красных и желтых карточек, умеренное назначение свободных и штрафных ударов. К сожалению, судей, обладающих подобным набором критериев в Комитете арбитров привлекают не столь часто, как наших "европейских представителей".

Похоже, что единой судейской политики, которая бы проводилась и была бы понятной как для арбитров, так и для футболистов в Украине не наблюдается. И пока не будет понятно, как намерен судить рефери: быть лояльным к игрокам и давать им играть, либо жестко наказывать за малейшее нарушение, нарекания на отечественный арбитраж сохранятся. Надеемся, что как-нибудь ответ на вопрос, какое судейство прививается в Украине, прозвучит из уст футбольных кураторов.

Рейтинг влияния арбитров – оценка степени воздействия судей на конечный результат матча. Оценивание проводится на основе информации о принятых арбитром в ходе игры решениях: назначенных штрафных, пенальти, вынесенных предупреждениях, засчитанных или отмененных голах и проч.

Рейтинги рассчитываются по результатам каждого тура чемпионата Украины. Расчет проводиться по методике Рейтингового агентства "Евро-Рейтинг" при аналитической, информационной и графической поддержке Media Team.