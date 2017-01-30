Украина

Левый защитник Шахтера Марсио Азеведо поделился своими впечатлениями от сборов команды, а также поведал о своих амбициях.

Последний раз Азеведо выходил на поле в официальном матче еще в ноябре 2015 года. До ноября прошлого года защитник восстанавливался после тяжелой травмы.

Сейчас Горняки находятся в Португалии, где проходит подготовка команды ко второй части сезона. Там Азеведо получает регулярную игровую практику в товарищеских матчах.

"Мне очень нравится все происходящее на сборах. Я счастлив, что являюсь частью этой команды и вместе с ней работаю каждый день, чтобы становиться лучше", — сказал Азеведо в интервью официальному сайту Горняков.

"Конечно, многое изменилось за последний год. Когда приходит новый наставник, у него есть свои требования и весь тренировочный процесс строится по-другому. Сейчас я стараюсь максимально адаптироваться к этим требованиям и надеюсь, что со временем на сто процентов буду полезен Шахтеру".

"После того как я почти год не был с командой, хочется вернуться на прежний уровень и вновь помогать ребятам. Каждый день я старательно работаю и рад, что снова выступаю за Шахтер. Для меня это самое главное. Я думаю, у каждого футболиста, который восстанавливается после травмы, есть огромное желание опять выйти на поле в официальных матчах. Очень хочу играть и с нетерпением жду этого".