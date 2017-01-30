Украина

В рамках товарищеского матча Динамо сыграло в результативную ничью с болгарской Софией (2:2).

Динамо — София 2:2

Голы: Буяльский, 36, Дерлис, 38 — Педро, 4, Десподов, 90+3

Динамо: Рудько (Коваль, 46) – Морозюк (Тымчик, 81), Вида (Корзун, 72), Хачериди (Бурда, 63), Антунеш (Лукьянчук, 84) – Шепелев (Рыбалка, 63), Гармаш (Ориховский, 63), Буяльский (Сидорчук, 63), Гонсалес (Громов, 63), Цыганков (Ярмоленко, 63) – Беседин (Мораес, 46)

На поле так и не вышли: Маханьков, Очигава, Осман, Федорчук, Гладкий, Яремчук

ЦСКА: Китанов – Бодуров, Рафаэл Перес, Дюкгеров, Недялков – Рубен Пинту, Бурнал, Кулма, Руй Педро, Нуньеш – Йорданов

Напомним, что уже сегодня вечером Динамо вернется в Киев, а с 4 по 18 февраля киевляне снова будут готовиться к сезона в Испании.