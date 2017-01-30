Полузащитник Днепра Валерий Лучкевич продолжит свою карьеру в Бельгии.
standard.be
30 января 2017, 16:01
Об интересе Стандарда к Лучкевичу стало известно всего несколько дней назад. СМИ утверждали, что руководство днепровского клуба согласно продать одного из своих лидеров.
Позавчера Валерий отправился в Бельгию, где его ожидала стандартная процедура медицинского обследования и подписание контракта.
Как сообщает официальный сайт Стандарда, сегодня Лучкевич поставил подпись под соглашением с клубом. При этом, его сроки и финансовые детали сделки не уточняются.
Трансфер Лучкевича прокомментировал спортивный директор клуба Оливье Ренар.
"Валерию всего 21 год, но уже за его плечами имеется опыт выступлений в чемпионате Украины и на международной арене. Лучкевич сделал важный шаг в своей карьере", — сказал спортдир.
Новая команда Лучкевича на данный момент с 33-ю очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
В нынешнем сезоне Лучкевич провел за Днепр 9 матчей в УПЛ, отметившись двумя голами и одним ассистом.