Украина

Полузащитник Днепра Валерий Лучкевич продолжит свою карьеру в Бельгии.

Об интересе Стандарда к Лучкевичу стало известно всего несколько дней назад. СМИ утверждали, что руководство днепровского клуба согласно продать одного из своих лидеров.

Позавчера Валерий отправился в Бельгию, где его ожидала стандартная процедура медицинского обследования и подписание контракта.

Как сообщает официальный сайт Стандарда, сегодня Лучкевич поставил подпись под соглашением с клубом. При этом, его сроки и финансовые детали сделки не уточняются.

Трансфер Лучкевича прокомментировал спортивный директор клуба Оливье Ренар.

"Валерию всего 21 год, но уже за его плечами имеется опыт выступлений в чемпионате Украины и на международной арене. Лучкевич сделал важный шаг в своей карьере", — сказал спортдир.

Новая команда Лучкевича на данный момент с 33-ю очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Лучкевич провел за Днепр 9 матчей в УПЛ, отметившись двумя голами и одним ассистом.