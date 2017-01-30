В рамках товарищеского поединка полтавская Восркла минимально обыграла болгарский Пирин (2:1).
vorskla.com.ua
30 января 2017, 17:25
Ворскла — Пирин 2:1
Голы: Загорулько, 41, Хлебас, 45 — ?, 14
Ворскла: Шуст (Вечный, 46), Остапенко, Чеснаков (Ковтун, 72), Сапай (Кушниренко, 60), Шарпар (Тищенко, 67), Ребенок (Кунев, 67), Ткачук (Нисабулин, 55), Кравченко, Загорулько (Шаповал, 60), Хлебас (Одарюк, 55), Мякушко (Заричнюк, 55).
Пирин (стартовый состав): Костов, Башлиев, Попиев, Сандев, Николов, Старокин, Костадинов, Кштрна, Тасев, Суда, С.Костов
Напомним, что 1 февраля Ворскле предстоит сразится с чешской Карвиной.