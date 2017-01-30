Александрия приняла решение усовершенствовать свою домашнюю арену.
Стадион Ника, ФК Александрия
30 января 2017, 19:57
Изначально на стадионе Ника были установлены турникеты, новая система освещения и автоматического полива поля, а также дополнительный вход.
Теперь же руководство Александрии приняло решение заменить табло на более современное.
Напомним, в текущем сезоне команда Владимира Шарана дебютировала в Лиге Европы, но в квалификации вылетела от первого соперника — Хайдука.
После 18-ти туров в нынешнем розыгрыше УПЛ Александрия набрала 29 очков и занимает 4-е место.