Украина

Нападающий Адеринсола Эсеола стал игроком кропивницкой команды.

25-летний украинец с нигерийскими корнями поставил подпись под контрактом с Зиркой.

Эсеола является воспитанником житомирского Полесья, а на профессиональном уровне дебютировал в киевском ЦСКА в сезоне 2008/09.

Также в активе Эсеолы выступления за итальянские Виртус, Хинтер Реджио, Вибонезе, Изола-ди-Капо-Риццуто, черниговскую Десну и Александрию.

В текущем сезоне в составе киевского Арсенала он забил10 голов и 18-ти матчах.