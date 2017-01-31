В рамках подготовки к весенней части сезона полтавская Ворскла проведет спарринг с чешской Карвиной.
Ворскла, Фото Олега Дубины, Football.ua
31 января 2017, 08:54
Как сообщает официальный сайт полтавчан, этот контрольный матч станет заключительным на первом турецком сборе подопечных Василия Сачко.
Отмечается, что Ворскла встретится с Карвиной 1 февраля.
После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Чехии ближайший спарринг-партнер полтавчан с 21 очком в активе расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.