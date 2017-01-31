Как сообщает официальный сайт полтавчан, этот контрольный матч станет заключительным на первом турецком сборе подопечных Василия Сачко.

Отмечается, что Ворскла встретится с Карвиной 1 февраля.

После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Чехии ближайший спарринг-партнер полтавчан с 21 очком в активе расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.