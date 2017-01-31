Украина

В расположении донецкого Олимпика находятся 3 потенциальных новичка.

Как сообщает официальный сайт донетчан, в контрольном матче между первой и молодежной командами Олимпика приняли участие и потенциальные новички команды Романа Санжара.

Так, все 90 минут на поле провели экс-нападающий львовских Карпат и ужгородской Говерлы Михаил Сергийчук, воспитанник киевского Динамо Александр Ермаченко и экс-хавбек алчевской Стали Александр Батищев.

Более того, дубль 25-летнего Сергийчука и результативный удар 24-летнего Ермаченко принесли первой команде Олимпика крупную победу (3:0).

Текущий сезон Сергийчук начинал в ровенском Вересе, Ермаченко — в грузинском Зугдиди, а Батищев в 2016 году защищал цвета белорусского Крумкачы.