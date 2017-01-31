Украина

Вратарь донецкого Шахтера Олег Кудрик поделился своими впечатлениями от подготовки ко второй части текущего сезона.

Напомним, что сейчас Горняки проводят учебно-тренировочный сбор в португальском Лагуше, а сегодня сыграют контрольный матч против чешского Яблонца.

Начало игры в 18:00 по Киеву.

"Ежедневно я получаю огромный опыт, занимаясь вместе с Пятовым, Каниболоцким, Шевченко. Я их очень уважаю и многому у них учусь. Смотрю, как работают они, и стараюсь тоже не отставать", — заявил 20-летний страж ворот донетчан в интервью официальному клубному сайту.

"У тренировок Антониу Феррейры есть своя специфика: мы больше сосредоточены на технике приема мяча, прыжковых упражнениях. Он строит процесс очень интересно. Например, проводим мини-турнир, по итогам которого проигравшим (пропустившим больше голов) придумывают наказание".

"На этой неделе я в команде с Антоном. Это вносит соревновательный элемент в занятия. При этом мы все очень ждем товарищеских матчей, ведь через спарринги готовиться всегда интереснее. А для меня выйти в составе первой команды, пусть даже на один тайм, – большая честь".