Украина

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился своими впечатлениями от подготовки ко второй части текущего сезона.

Напомним, что сейчас подопечные Паулу Фонсеки проводят сбор в португальском Лагуше, а сегодня спаррингом против чешского Яблонца стартуют на товарищеском турнире Atlantic Cup.

Начало игры в 18:00 по Киеву.

"Рад ли я началу игровой части сборов? Да, думаю, что через игры легче набирать форму, поэтому жду, когда они начнутся. Шаг за шагом мы улучшаем свои кондиции. С каждым матчем прибавляем, с каждой тренировкой растет темп занятий. Благодаря этому и подходим к хорошему физическому состоянию", — заявил 20-летний защитник Горняков в интервью официальному клубному сайту.

"С каждым днем на тренировках все больше тактики и игровых упражнений? На первом сборе мы немного побегали, подняли физическую активность. А теперь уже оттачиваем тактические взаимодействия. Занимаемся в режиме двух тренировок с посещением тренажерного зала. Это немного изматывает, но все уже привыкли. Сборы – это часть нашей работы. Все прекрасно понимают и знают, к чему мы готовимся".