Одесситы уступили в товарищеском матче болгарским соперникам.
Черноморец, Фото Богдана Зайца, Football.ua
31 января 2017, 13:29
Нефтохимик — Черноморец 2:0
Голы: Манев, 63, Йорданов, 78
Черноморец: Кожухарь (футболист на просмотре, 46), Норенков, Азацкий (Гадрани, 65), футболист на просмотре, Петько, Данченко, Мурашов, Третьяков (Попов, 72), Мусолитин (футболист на просмотре, 72), Барилко (футболист на просмотре, 65), Хобленко.
Нефтохимик: Николов, Хомей, Нехливанов, Вылчев, Орачев, Йорданов, Долгеров, Романов, Манев, Божинов, Четков.