Украина

Завтра Горняки проведут товарищеский матч против португальской команды Ольяненсе.

Сегодня донецкий клуб объявил о том, что 1 февраля Шахтер проведет спарринг против Портимоненсе.

Однако, как информирует официальный твиттер Горняков, вместо Портимоненсе команда сразится с другой португальской командой - Ольяненсе.

Причины смены спарринг-партнера не сообщаются.

Интересно, что Портимоненсе, с которым Горняки изначально планировали провести спарринг, занимает первое место в турнирной таблице португальской Сегунды, тогда как новый соперник команды — Ольяненсе — располагается на последней строчке.

Напомним, что уже сегодня оранжево-черные стартуют в товарищеском матче Atlantic Cup. Первым соперником подопечных Фонсеки станет чешский Яблонец.