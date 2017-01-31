Завтра Горняки проведут товарищеский матч против португальской команды Ольяненсе.
shakhtar.com
31 января 2017, 14:26
Сегодня донецкий клуб объявил о том, что 1 февраля Шахтер проведет спарринг против Портимоненсе.
Однако, как информирует официальный твиттер Горняков, вместо Портимоненсе команда сразится с другой португальской командой - Ольяненсе.
Причины смены спарринг-партнера не сообщаются.
Интересно, что Портимоненсе, с которым Горняки изначально планировали провести спарринг, занимает первое место в турнирной таблице португальской Сегунды, тогда как новый соперник команды — Ольяненсе — располагается на последней строчке.
Напомним, что уже сегодня оранжево-черные стартуют в товарищеском матче Atlantic Cup. Первым соперником подопечных Фонсеки станет чешский Яблонец.