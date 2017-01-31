Украина

Нападающий Виктор Хомченко стал футболистом львовских Карпат.

Как информирует официальный сайт Карпат, Хомченко поставил подпись под пятилетним контрактом с клубом. В новой команде 22-летний футболист будет выступать под 77-м номером.

Напомним, Виктор присоединился к Карпатам на сборах в Турции, и именно там ему удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Хомченко является воспитанником Волыни. В УПЛ форвард дебютировал в апреле 2013 года в матче против Металлиста (0:1).

В текущем сезоне на его счету 1 гол в 9 матчах за Волынь во всех турнирах.

Отметим, что сегодня Карпаты объявили о подписании трехлетнего контракта с защитником Алексеем Дитятьевым.