Нападающий Виктор Хомченко стал футболистом львовских Карпат.
fckarpaty.lviv.ua
31 января 2017, 16:00
Как информирует официальный сайт Карпат, Хомченко поставил подпись под пятилетним контрактом с клубом. В новой команде 22-летний футболист будет выступать под 77-м номером.
Напомним, Виктор присоединился к Карпатам на сборах в Турции, и именно там ему удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Хомченко является воспитанником Волыни. В УПЛ форвард дебютировал в апреле 2013 года в матче против Металлиста (0:1).
В текущем сезоне на его счету 1 гол в 9 матчах за Волынь во всех турнирах.
Отметим, что сегодня Карпаты объявили о подписании трехлетнего контракта с защитником Алексеем Дитятьевым.