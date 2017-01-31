В контрольном поединке на сборах в Турции Черноморец проиграл Ягеллонии из Польши.
chernomorets.odessa.ua
31 января 2017, 20:00
Черноморец — Ягеллония 0:2
Голы: Свидерски, 12, Черных, 90+1.
Черноморец: Безрук (Каневцев, 46), Люлька (капитан), Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Смирнов, Андриевский, Татарков (Попов, 78), Кабаев, Ковалец, Коркишко.
Ягеллония:
1-й тайм: Керемен, Гордон, Рунье, Василюк, Штраус, Горальски, Гржиб (капитан), Новиков, Франковски, Васильев, Свидерски;
2-й тайм: Вегларж, Томашик, Гутьери, Шимонович, Бурлига, Мыстковски, Шимански, Романчук, Лапински (Дамански, 84), Хомченовский, Черных.
Предупреждены: Коркишко.