Украина

В контрольном поединке на сборах в Португалии Шахтер проиграл Яблонецу 2:2 (4:5 — по пенальти).

Горняки дважды уступали по ходу игры, но смогли сравнять счет в основное время. По пенальти же подопечные Паулу Фонсеки оказались менее точными. Таким образом, Шахтер потерпел поражение в первом матче на Atlantic Cup.

Шахтер — Яблонец 2:2 (4:5 — по пенальти)

Голы: Феррейра, 37, Дентиньо, 57 — Поспишил, 34, Долежал, 52.

Пенальти забили: Алан, Бернард, Дентиньо, Лещук — Травник, Бенеш, Михалик, Ларуссон, Механович.

Не забил: Степаненко (вратарь).



Шахтер: Пятов (Шевченко, 70), Срна (к) (Кобин, 70), Кучер (Ордец, 70), Ракицкий (Кривцов, 70), Азеведо (Матвиенко, 70), Танковский (Степаненко, 70), Фред (Алан Патрик, 70), Марлос (Лещук, 70), Дентиньо, Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Борячук, 70).



Запасные: Кудрик, Малышев

Яблонец: Грубы, Поважанец (Механович, 46), Хюбшман (к) (Бенеш, 65), Перница, Ганоусек (Ларуссон, 46), Дивиш (Янкович, 46), Масопуст, Зелены, Долежал (Михалик, 80), Йирачек (Травник, 65), Поспишил (Кубиста, 65).