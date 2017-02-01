Украина

Защитник Шахтера Дарио Срна пообщался с прессой после матча против Яблонца (2:2, 4:5 — по пенальти).

Горняки вчера проиграли чешскому Яблонцу в серии пенальти на товарищеском турнире в Португалии Atlantic Cup.

"Мы хорошо работаем и готовимся к противостоянию с Сельтой. Конечно, встреча с Яблонцем была товарищеской, но мы хотим побеждать в каждом поединке. Нам противостоял сложный соперник, действовавший от обороны, так что этот спарринг полезен. Ежедневно проводим две тренировки, потому есть определенный фон усталости. Но в целом мы удовлетворены. Отмечу организацию, хороший стадион, поле", — цитирует Срну пресс-служба клуба.

"Мы знаем, что любой соперник старается показать максимум возможностей в матче с нами, поскольку Шахтер – большой клуб. Капитан Яблонца Томаш Хюбшман провел много лет в нашем составе, знает некоторые тактические моменты. Находиться здесь и встречаться с хорошими соперниками в целом очень важно для нас. Также нужно обойтись без травм, отлично провести сборы и в оптимальной форме подойти к матчам чемпионата и Лиги Европы".

"Конечно, Шахтер для меня является особенным клубом, потому что я в нем уже больше 13 лет. Почти всю свою карьеру я провел здесь. Мне было бы тяжело покинуть своих болельщиков, друзей и клуб, ведь мы любим друг друга. И, как уже говорил раньше, я хочу закончить свою карьеру в Шахтере", — заявил Срна.