Украина

Тренер Динамо Сергей Ребров рассказал о несостоявшемся переходе в киевский клуб полузащитника Оскара Хильемарка.

Ранее появилась информация, что Динамо вело переговоры с Палермо по трансферу 24-летнего шведа, но в итоге он перебрался в Дженоа.

"Мы были близки к тому, чтобы подписать его. Я с ним разговаривал, это очень интеллектуальный и образованный футболист. И то, что он забил в первом же матче за Дженоа, показывает, что его новая команда сделала правильный выбор", — прокомментировал данную ситуацию Ребров в интервью изданию Вести.

Хильемарк перебрался в Дженоа за 2,5 миллиона евро и в дебютном матче в составе Грифонов отличился голом в ворота Фиорентины (3:3).