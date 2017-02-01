Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко и защитник команды Богдан Бутко продолжают набирать оптимальные кондиции.
Богдан Бутко, football.ua
01 февраля 2017, 14:10
Бутко в середине января сломал скуловую кость. Характер повреждения Коваленко неизвестен, однако ранее тренер Шахтера Игорь Дуляй сообщал о том, что Виктора беспокоит боль в ноге.
Последнюю неделю оба футболиста тренировались по индивидуальным программам.
Как информирует официальный сайт Горняков, на сегодняшней тренировке команды Коваленко и Бутко снова занимались вне общей группы.
Футболисты продолжают выполнять только беговую работу.
Таким образом, Бутко и Коваленко не помогут Шахтеру в сегодняшнем контрольном матче против португальского Ольяненсе.