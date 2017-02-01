Украина

Новоиспеченный футболист Карпат Виктор Хомченко дал свое первое интервью в качестве игрока львовского клуба.

Вчера Хомченко подписал с Карпатами пятилетний контракт.

"Я счастлив, что стал игроком Карпат. У меня только положительные впечатления и я очень рад, что буду играть под руководством Олега Анатольевича Дулуба. Впереди у всех нас непростая задача. Я могу сказать, что полностью готов к тяжелой работе и имею большое желание доказывать, что могу помочь Карпатам. Верю, что все будет хорошо", — цитирует Хомченко официальный сайт Карпат.

"Я решил сменить обстановку и попробовать что-то новое. Вы знаете, что у меня были постоянные конфликты с главным тренером в предыдущем клубе. Не хочу много об этом говорить, ведь это лишнее. Сейчас в моей жизни наступает новый этап и я полностью сконцентрирован на Карпатах. Относительно Волыни, то хочу искренне поблагодарить всех за прекрасные годы – болельщиков, руководство клуба, персонал, представителей тренерского штаба".

"Я готов к борьбе и буду очень рад, если помогу команде. Надеюсь, что в следующем сезоне в чемпионате Украины мы будем показывать гораздо лучший футбол и болельщики вернутся на трибуны Арены Львов".

"Какие впечатления от работы с Дулубом? Эмоции очень положительные. Мне нравится подход тренера и его желание прогрессировать. Карпаты не играют в "бей-беги", а пытаются использовать точные передачи для выхода из обороны, игра происходит "внизу", никто просто так не расстается с мячом. Дулуб учит нас играть в умный футбол".