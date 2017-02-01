Украина

Стали известны грядущие соперники молодежной сборной Украины по контрольным матчам.

Как информирует официальный Twitter Федерации футбола Украины, ближайшими соперниками команды Александра Головко станут молодежные сборные Турции и Сербии.

С турками Украина U-21 сыграет 24 марта, а с сербами — через 4 дня.

Напомним, что уже в сентябре текущего календарного года молодежная сборная Украины стартует в отборе к Евро-2019, где ее соперниками станут Англия, Нидерланды, Латвия, Шотландия и Андорра.