Стали известны грядущие соперники молодежной сборной Украины по контрольным матчам.
Украина U-21, ffu.org.ua
01 февраля 2017, 16:40
Как информирует официальный Twitter Федерации футбола Украины, ближайшими соперниками команды Александра Головко станут молодежные сборные Турции и Сербии.
С турками Украина U-21 сыграет 24 марта, а с сербами — через 4 дня.
Напомним, что уже в сентябре текущего календарного года молодежная сборная Украины стартует в отборе к Евро-2019, где ее соперниками станут Англия, Нидерланды, Латвия, Шотландия и Андорра.