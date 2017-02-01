Подопечные Юрия Вернидуба легко одолели оппонента из Чехии.
Заря, Football.ua
01 февраля 2017, 16:59
Заря — Словацко — 3:0
Голы: Липартия, 47, 87, Бонавентуре, 53
Заря (1-й тайм): Шевченко, Соболь, Чечер, Харатин, Опанасенко, Бабенко, Гречишкин, Паулиньо, Любенович, Петряк, Кадимян
Заря (2-й тайм): Левченко, Соболь, Харатин, Чечер (Шершень, 64), Опанасенко (Ярмаш, 77), Липартия, Качавенда (Шалфеев, 77), Чайковский, Петряк (Бонавентуре, 52), Паулиньо (Безбородько 78), Кадимян (Кулач, 51)
Словацко: Неца, Рада, Бречка, Шумуликоски, Мацалик, Симко, Навратил, Садилек, Зажич, Теттех, Рейнберк