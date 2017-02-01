Украина

Палата споров Федерации футбола Украины вынесла решение по поводу претензий нападающего Тосно Артема Милевского к Динамо.

Ранее 32-летний форвард обратился в руководящий орган украинского футбола с просьбой рассмотреть дело о задолженности перед ним со стороны Динамо в размере 1,2 миллиона евро.

В свою очередь президент киевского клуба Игорь Суркис настаивал, что Динамо ничего не должно Милевскому, так как в последние месяцы пребывания в стане киевлян он не выполнял условия контракта.

По информации телеканала Футбол 1, сегодня ФФУ вынесла окончательное решение в данном вопросе, признав правоту Динамо.

Сообщается, что у Милевского есть право обжаловать это решение в лозаннском Спортивном арбитражном суде.

На данный момент опытный украинец выступает за Тосно, где в текущем сезоне провел 8 матчей, но лишь дважды выходил в стартовом составе.