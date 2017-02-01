Украина

Новоиспеченный защитник Стали Леандро Да Силва дал первое интервью в качестве игрока камянской команды.

"Как возник вариант с переходом в Сталь? Мне позвонил агент, я в это время был в Бразилии. Он спросил, хотел бы я вновь поиграть в Премьер-лиге Украины, и я ответил утвердительно. Агент мне рассказал о команде. Показал ее, как она играет. И я согласился на переход", — начал бразилец.

"Я чаще действую на позиции правого защитника. В принципе, могу играть и справа, и слева. Где тренер поставит, там и буду играть без проблем. Высокая результативность? Да, я забивал много в Нальчике, и в Волге тоже у меня неплохая статистика. Но главное чтобы команда выигрывала, а забил я или сделал передачу результативную, не столь уж важно".

"Адаптация в Европе? Я попал в Европу в 2006 году. Да, я уже полностью адаптирован, и даже в Венгрии и Польше, где также сначала выступал, погода явно не как в Бразилии. И я скажу, что сейчас я ощущаю себя в Европе лучше, чем в Бразилии. Это абсолютно серьезно. Если я сейчас вернусь играть в Бразилию, то на адаптацию к родине мне понадобиться год, если не больше. В Украине, России или Венгрии мне сейчас комфортнее".

"Хотелось бы сыграть в Лиге Европы? Да, конечно. Хотя в текущем сезоне этого достичь уже будет тяжело, но думаю, что в следующем сезоне мы сумеем пробиться в еврокубки. Сейчас для меня задача — пробиться в Лигу Европы, поиграть на таком уровне. Я выступал там два раза, вместе с Арсеналом и Кубанью. Сейчас со Сталью также хочется пробить путь в Европу", — резюмировал Да Силва.