Палата споров Федерации футбола Украины удовлетворила иск экс-тренера Днепра Мирона Маркевича.
МИРОН МАРКЕВИЧ, ФОТО ФК ДНЕПР
01 февраля 2017, 18:24
Напомним, Маркевич возглавлял Днепр с 2014 по 2016 года. Прошлым летом украинский специалист покинул клуб из-за сложной финансовой ситуации и больших задолженностей по заработной плате.
После этого стало известно, что Маркевич намерен отсудить у бывшего клуба крупную сумму, которая полагалась тренеру за его труды.
Как информирует телеканал Футбол 1, Палата споров Федерации футбола Украины удовлетворила иск Маркевича и обязала днепровский клуб рассчитаться с бывшим тренером.
Точная сумма долга остается неизвестной, однако ранее речь шла о 1,7 миллионах долларов.
В то же время, дело экс-игрока Днепра Артема Федецкого, который также имеет претензии к бывшему клубу, будет рассмотрено позднее. Палата споров ФФУ взяла дополнительное время на изучение дела.
Напомним, Днепр должен Федецкому заработную плату за 11 месяцев.