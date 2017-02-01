Украина

Палата споров Федерации футбола Украины удовлетворила иск экс-тренера Днепра Мирона Маркевича.

Напомним, Маркевич возглавлял Днепр с 2014 по 2016 года. Прошлым летом украинский специалист покинул клуб из-за сложной финансовой ситуации и больших задолженностей по заработной плате.

После этого стало известно, что Маркевич намерен отсудить у бывшего клуба крупную сумму, которая полагалась тренеру за его труды.

Как информирует телеканал Футбол 1, Палата споров Федерации футбола Украины удовлетворила иск Маркевича и обязала днепровский клуб рассчитаться с бывшим тренером.

Точная сумма долга остается неизвестной, однако ранее речь шла о 1,7 миллионах долларов.

В то же время, дело экс-игрока Днепра Артема Федецкого, который также имеет претензии к бывшему клубу, будет рассмотрено позднее. Палата споров ФФУ взяла дополнительное время на изучение дела.

Напомним, Днепр должен Федецкому заработную плату за 11 месяцев.