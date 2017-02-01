Украина

Защитник Зирки Александр Кучеренко рассказал о том, как проходят сборы его команды.

"Сборы проходят хорошо. Сейчас работаем над физической нагрузкой. Провели два матча: сыграли вничью с Астрой (1:1) и выиграли у венгерской команды (победа над Мезёкёвешдом со счетом 2:1, — прим.)", — начал центрбек кропивницкой команды.

"На данный момент каких-то схем мы не наигрываем, больше работаем с мячом и проделываем беговую работу. Настроение у команды позитивное. Потихоньку готовимся к чемпионату".

"Впереди еще много тяжелой работы. Через день нас ждет контрольный матч", — подытожил Кучеренко.

Напомним, что учебно-тренировочный сбор Зирки на Кипре начался 24 января и продлится до 7 февраля.